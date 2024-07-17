Экватор лета позади: украинцам напомнили о важных советах, которые спасут жизнь на дороге (видео)

Дни постепенно стают короче, следовательно, нужно быть особенно осторожными и заметными на дорогах в темное время суток

С каждым днем продолжительность светового дня постепенно уменьшается. Хотя изменения поначалу незаметны, к концу августа разница станет ощутимой. Темнеет раньше, а это значит, что пешеходы, велосипедисты и водители должны быть особенно внимательны.

На фоне серьезных проблем в энергосистеме страны перебои с электроснабжением уже становятся привычными. Однако они приводят к отключениям уличного освещения, что делает вопрос личной заметности на дорогах еще более актуальным.

Будьте заметны на дороге

Из-за сокращения светового дня и проблем с уличным освещением из-за энергетических проблем, правоохранители и эксперты по безопасности дорожного движения обращаются к гражданам с настоятельной просьбой позаботиться о своей заметности на дорогах в темное время суток. Следовательно, стоит прислушаться к таким советам.

Советы для пешеходов:

используйте светоотражающие элементы на одежде и аксессуарах,

отдавайте предпочтение светлой одежде в темное время суток,

переходите дорогу только в хорошо освещенных местах.

Рекомендации для велосипедистов:

обязательно оснастите велосипед передними и задними фонарями,

используйте наклейки на велосипеде и одежде,

надевайте яркий светоотражающий жилет.

Напоминания для водителей:

вовремя включайте ближний свет фар,

регулярно проверяйте исправность всех внешних световых приборов,

будьте особенно внимательны к пешеходам и велосипедистам в темное время суток.

Безопасность на дорогах – это общая ответственность всех участников движения. Каждый должен позаботиться об уменьшении рисков, просто сделав себя более заметным и более внимательным к другим.

Ранее "Телеграф" писал о самых жестких наказаниях для велосипедистов. Напомним, что они являются полноправными участниками дорожного движения и должны соблюдать общие правила.