Авто постійно смикається під час руху? Не спішіть витрачатись на ремонт - це можна виправити за 30 секунд

Геніальний метод, який збереже ваші гроші та час

Несподівані технічні проблеми з автомобілем можуть застати зненацька навіть досвідченого водія. Наприклад, коли авто раптово починає смикатися під час руху. Це явище не лише викликає дискомфорт, але й змушує хвилюватися про технічний стан транспортного засобу.

Багато хто в такій ситуації одразу думає про візит до автосервісу. Однак не поспішайте витрачати час та гроші на СТО. Існує простий метод, який може допомогти розв'язати проблему самостійно. Спробуйте виконати процедуру адаптації дросельної заслінки. Розповідаємо, як це працює.

Авто смикається: простий метод розв’язання проблеми

Перш ніж розпочати процедуру, переконайтеся, що ваш автомобіль припаркований у безпечному місці. Вимкніть двигун та візьміть мобільний телефон з таймером.

Поверніть ключ у замку запалювання, але не заводьте двигун. Залиште запалювання увімкненим протягом 30 секунд. Це дозволить електронній системі автомобіля ініціювати процес діагностики.

Після півхвилинного очікування вимкніть запалювання та витягніть ключ. Наступний крок вимагає терпіння — зачекайте 5 хвилин. Цей час необхідний для повного відключення реле електроживлення.

Після п'ятихвилинної паузи система керування двигуном перезавантажиться, а дросельна заслінка пройде процес адаптації. Це має усунути проблему смикання автомобіля під час руху.

Якщо проблема зникла, ви успішно виконали адаптацію дросельної заслінки. У разі, якщо смикання продовжується, рекомендуємо звернутися до кваліфікованого автомеханіка для детальнішої діагностики.

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