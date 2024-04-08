Skoda презентувала нову версію флагманського кросовера, який доступний в Україні (фото)

Рестайлінгова версія цієї моделі знову збільшилася в розмірах

Компанія Skoda Auto офіційно представила друге покоління флагманського кросовер Kodiaq. Так, чеський автовиробник вирішив збільшити розміри цієї моделі.

Про це йдеться на офіційному сайті Skoda. Зазначається, що оновлена версія кросовера Skoda Kodiaq побудована на екологічності, просторі та безпеці. Також розширена лінійка силових агрегатів.

Що являє собою оновлена Skoda Kodiaq

У Kodiaq другого покоління Škoda ще більше удосконалила міцний та скульптурний дизайн позашляховика, надавши йому суворішого вигляду. Крім квадратних колісних арок, у вічі відразу впадає новий логотип бренду на капоті і напис на задніх дверях. Також ця модель отримала масивні радіаторні грати та масивний задній бампер.

Більш виразні фари: світлодіодні матричні фари та передні ґрати з горизонтальною світловою смугою, а також сполучені між собою світлодіодні задні ліхтарі з анімованими індикаторами дебютують на новому Kodiaq. Kodiaq виріс більш ніж на шість сантиметрів, пропонуючи більше місця для семи пасажирів та великої кількості багажу. Крім того, Skoda покращила аеродинаміку моделі, досягнувши значення 0,282. Значних аеродинамічних покращень було досягнуто завдяки впровадженню активних охолоджуючих жалюзі та зміні дизайну переднього та заднього бамперів.

Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq

Абсолютно новий Kodiaq оснащується найсучаснішими інформаційно-розважальними системами, включаючи опціональний 13-дюймовий екран та дисплей на всю голову. Інноваційна система Skoda Smart Dials з тактильними елементами керування та 10-дюймовий віртуальний кокпіт входять до стандартної комплектації. Система голосового управління з середини 2024 року стане ще більш досконалою завдяки інтеграції чат-бота ChatGPT, що базується на штучному інтелекті.

Салон Skoda Kodiaq

Щодо моторної гами, то оновлена Skoda Kodiaq отримала п'ять силових агрегатів потужністю від 110 кВт (150 к.с.) до 150 кВт (204 к.с.), які завжди поєднуються з автоматичною коробкою передач DSG. Лінійка силових агрегатів тепер також включає гібридну версію з електричним приводом із запасом ходу більше 100 км і гібридну силову установку початкового рівня. Обидва топові двигуни в стандартній комплектації поєднуються з повним приводом.

Додамо, що Skoda Kodiaq офіційно продається в Україні. Його вартість починаючи від 1 517 867 грн. Ймовірніше, друге покоління цієї моделі також буде представлено на українському ринку.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на український ринок вийшли бюджетні моделі Skoda. Ці автомобілі отримали суттєву модернізацію, оновившись зовні та всередині.