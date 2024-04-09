Українцям нагадали, як повернути водійські права, якщо їх забрали за п’яне водіння

У деяких випадках потрібно буде знову вчитись в автошколі

Якщо у вас забрали права за статтею 130 або 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення, їх можна повернути. Зробити це можна лише після закінчення строку позбавлення.

У Головному сервісному центрі МВС нагадали, як це зробити. Спочатку потрібно пройти огляд в медичному закладі.

Далі необхідно знову складати іспити на водійське посвідчення, при тому як теорію, так і практику. У випадку, якщо водій має кілька категорій, іспити складає за найвищою. Зробити це можна у сервісному центрі. На час дії воєнного стану зробити це можна у будь-якому сервісному центрі, не залежно від того, де ваш документ зберігається.

Якщо людина, позбавлена права керувати, успішно проходить медогляд та складає іспити, їй повертають водійське посвідчення.

Коли не повертають водійське посвідчення

Якщо водій отримав водійське посвідчення вперше, терміном на 2 роки, і його спіймали п’яним за кермом, права йому не повертають. Потрібно знову проходити навчання в автошколі, теоретичні і практичні іспити. Таке посвідчення знову матиме термін дії 2 роки.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні у міського голови забрали посвідчення за п'яну їзду. Подія трапилась на початку 2024 року.