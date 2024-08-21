Що купити замістьTesla Model Y A: експерт назвав кращі альтернативи

Є беззаперечно кращі варіанти

Електричний кросовер Tesla Model Y став беззаперечним бестселером у своєму класі. Проте не всі покупці шукають саме цю модель.

Добре, що нині на ринку представлено чимало достойних альтернативних варіантів, які пропонують не меншу функціональність і навіть ширшу функціональність. Про них розповідає експерт Ерік Лавдей з видання Іnsideevs.

Що купити замість Tesla Model Y: альтернативи електрокросоверу

Hyundai Ioniq 5.

Одним із найпопулярніших конкурентів Model Y є Hyundai Ioniq 5. Він збудований на тій самій платформі E-GMP, що й Ioniq 6. Базова версія із запасом ходу 354 км коштує 41 800 доларів США, а за збільшений до 487 км запас доведеться заплатити 45 850 доларів. Топова версія Ioniq 5 N додає ще більше драйву, хоча і коштує 66 100 доларів.

Kia EV6

Схожий за технічною начинкою, але з більш незвичним дизайном Kia EV6 пропонує більш динамічне водіння та запас ходу до 498 км за ціною від 45 590 доларів. Найпотужніша версія GT видає 576 к.с. і розганяється до 60 миль/год за 3,4 секунди, проте зі зменшеним до 331 км запасом ходу.

Ford Mustang Mach-E

Не можна оминути увагою і Ford Mustang Mach-E, який демонструє чудові динамічні якості, хоча й спрямовані дещо більше на спортивну складову, аніж комфорт. Базова модель коштує 41 995 доларів США і може проїхати до 402 км, а за оновлення до 514 км доведеться доплатити 45 990 доларів.

Chevrolet Equinox EV.

Доступнішу альтернативу пропонує Chevrolet Equinox EV. Його базова версія з переднім приводом і запасом ходу до 512 км миль коштує всього 34 995 доларів. Повнопривідний варіант із запасом 458 км обійдеться у 43 295 доларів.

Polestar 4

Нарешті, варто згадати Polestar 4 — кросовер з купеподібним дизайном кузова. Його базова одномоторна модель коштує 54 900 доларів і пропонує 272 к.с. та запас ходу 482 км. Повнопривідна версія з 544 к.с. обійдеться у 62 900 доларів.

Як бачимо, ринок електричних кросоверів пропонує чималий вибір альтернатив Tesla Model Y. Кожен з них має свої переваги та недоліки, тож важливо ретельно проаналізувати свої потреби та вподобання, щоб знайти оптимальний варіант.

Раніше "Телеграф" також писав про те, що в одному з міст України помітили Tesla Cybertruck. У Мережі з'явилось відео, як електропікап розсікає вулицями Рівного.