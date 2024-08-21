Что купить вместо Tesla Model YA: эксперт назвал лучшие альтернативы

Есть безусловно лучшие варианты

Электрический кроссовер Tesla Model Y стал безоговорочным бестселлером в своем классе. Однако не все покупатели ищут именно эту модель.

Хорошо, что сейчас на рынке представлено немало достойных альтернативных вариантов, предлагающих не меньшую функциональность и даже более широкую функциональность. О них рассказывает эксперт Эрик Лавдей по изданию Insideevs.

Что купить вместо Tesla Model Y: альтернативы электрокроссоверу

Hyundai Ioniq 5.

Одним из самых популярных конкурентов Model Y является Hyundai Ioniq 5. Он построен на той же платформе E-GMP, что и Ioniq 6. Базовая версия с запасом хода 354 км стоит 41 800 долларов США, а за увеличенный до 487 км запас придется заплатить 45 850 долларов. Топовая версия Ioniq 5 N добавляет еще больше драйва, хотя и стоит 66 100 долларов.

Kia EV6

Похож на техническую начинку, но с более необычным дизайном Kia EV6 предлагает более динамичное вождение и запас хода до 498 км по цене от 45 590 долларов. Самая мощная версия GT выдает 576 л.с. и разгоняется до 60 миль/час в 3,4 секунды, однако с уменьшенным до 331 км запасом хода.

Форд Mustang Mach-E

Нельзя обойти вниманием и Ford Mustang Mach-E, демонстрирующий превосходные динамические качества, хотя и направленные несколько больше на спортивную составляющую, чем комфорт. Базовая модель стоит 41 995 долларов США и может проехать до 402 км, а за обновление до 514 км придется доплатить — цена 45 990 долларов.

Шевроле Equinox EV.

Более доступную альтернативу предлагает Chevrolet Equinox EV. Его базовая версия с передним приводом и запасом хода до 512 км миль стоит всего 34 995 долларов. Полноприводный вариант с запасом 458 км обойдется в 43 295 долларов.

Polestar 4

Наконец, стоит упомянуть Polestar 4 – кроссовер с купеобразным дизайном кузова. Его базовая одномоторная модель стоит 54 900 долларов и предлагает 272 л.с. и запас хода 482 км. Полноприводная версия с 544 л.с. обойдется в 62 900 долларов.

Как видим, рынок электрических кроссоверов предлагает немалый выбор альтернатив Tesla Model Y. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, поэтому важно тщательно проанализировать свои потребности и предпочтения, чтобы найти оптимальный вариант.

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