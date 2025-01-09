Їх намагаються позбутись. Названо 10 марок авто, які найчастіше продають українці

В основному українці позбуваються старих авто цих марок

Які автівки українці найактивніше намагаються продати? За підсумками 2024 року визначено десятку марок, які найчастіше з'являються в оголошеннях про продаж. Серед них — як преміальні німецькі бренди, так і бюджетні автомобілі радянського виробництва.

За даними агрегатора Automoto.ua, Volkswagen та ВАЗ стали найпопулярнішими марками автомобілів на вторинному ринку України у 2024 році. На ці два бренди припадає понад 36% усіх оголошень про продаж, пише Інститут досліджень авторинку.

Volkswagen посів першу сходинку з 293 618 оголошеннями, що становить 18,4% від загальної кількості. Середня вартість автомобілів цієї марки складає 7 200 доларів, а середній вік — майже 16 років. Типовий пробіг таких машин сягає 245 тисяч кілометрів.

На другому місці розташувався ВАЗ з показником 283 952 оголошення (17,8%). Середня ціна автомобілів цього виробника становить 1 100 доларів. Типовий вік — 28 років, а середній пробіг — 192 тисячі кілометрів.

Третю позицію займає BMW з часткою 9,3% (147 954 оголошення). Середня вартість автомобілів баварського бренду — 10 400 доларів. Їхній середній вік складає майже 16 років, а пробіг — 218 тисяч кілометрів. Отже, найчастіше українці намагаються позбутись доволі старих авто.

До десятки найпопулярніших марок також увійшли Renault, Ford, Skoda, Opel та Nissan. Ці виробники пропонують практичні автомобілі середнього цінового сегмента.

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