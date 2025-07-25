Имел уникальную роспись. Что известно о любимом мотоцикле нардепа Рущишина, который стал роковым (фото, видео)

Несмотря на любовь к байкам, Ярослав Рущишин не считал себя байкером. "Телеграф" рассказывает о любимом мотоцикле нардепа, который стал для него роковым.

Народный депутат Ярослав Рущишин погиб в ДТП в Ивано-Франковской области, управляя своим любимым мотоциклом Harley-Davidson. Политик не справился с управлением и возле села Бабухов столкнулся с трактором. Трагедия произошла во время езды именно на том транспортном средстве, которое стало неотъемлемой частью жизни депутата.

Согласно декларации, Ярослав Рущишин владел мотоциклом марки Harley Davidson модель SORTAIF 2002 года выпуска. Право собственности на этот транспорт депутат получил 1 сентября 2002 года. Стоимость мотоцикла на момент приобретения составила 103427 гривен.

Не считал себя байкером

Рущишин не скрывал своей любви к мотоциклам и регулярно пользовался этим транспортным средством для ежедневного передвижения. Впрочем, он не считал себя байкером. "Я не могу сказать, что я – байкер. Потому что байкер – это стиль жизни. Для меня идеал байкера – это человек, который сам собрал байк. Я этого не умею, поэтому я бы сказал, что я – украинский мотоциклист, использующий это средство передвижения во избежание пробок на дорогах", — говорил он.

В социальных сетях коллеги и друзья депутата часто упоминали его любовь к мотоциклу. Отличался этот Harley-Davidson своей уникальной отделкой – на нем была петриковская роспись. Сам Рущишин неоднократно подчеркивал это и особенно увлекался петриковкой.

Еще в 2020 году депутат рассказывал об истории своего мотоцикла в Instagram. Он писал: "На фото мы с Маркияном в тот день, как я только что купил свой мотоцикл. Затем из его "легкой руки" он стал расписан "петриковкой".

Ярослав Рущишин на своем мотоцикле

Главный редактор Видавництва Старого Лева Марьяна Савка вспоминала о последней встрече с депутатом всего несколько дней назад. Она писала: "Я же тебя видела дней десять назад в Половинках на спектакле, сначала увидела мотоцикл, а потом тебя, и еще сказала: теперь ясно, кто приехал на мотоцике с цветочками, а ты сказал: "Да что ты не понимаешь, то не цветочки — это Петриковская роспись!".

В одном из своих постов Рущишин отмечал: "Мой любимый мотоцикл расписан петриковкой. Также я был первым на Майдане с каской, разрисованной петриковской росписью". Депутат также имел маленький деревянный мотоцикл с аналогичной росписью.

Политик регулярно делился снимками своих поездок и не скрывал удовольствия от вождения любимого транспорта. Для него это было не просто средством передвижения, а настоящим хобби.

Видео с места гибели нардепа

Harley-Davidson SORTAIF 2002 года

Ярослав Рущишин на своем SORTAIF

Модель SORTAIF от американского производителя Harley-Davidson выпускалась в начале 2000-х годов. Этот мотоцикл принадлежал к серии спортивных туреров, предназначенных для комфортабельных долгих поездок. Он оснащен мощным V-образным двигателем объемом более 1000 кубических сантиметров.

Harley-Davidson SORTAIF 2002 Ярослава Рущишина

Особенностью этой модели было сочетание спортивных характеристик с туристическими возможностями. Мотоцикл имел удобное сиденье для водителя и пассажира, систему кофров для багажа и мощную оптику. Вес транспортного средства составил около 300 килограммов. Мотоциклы этой модели могут развивать максимальную скорость более 200 км/ч.

Напомним, появилось видео с места ДТП, в котором погиб нардеп Рущишин. Авария была жесткой.