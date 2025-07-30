Де ваш щуп: чому водії більше не можуть "помацати" мастило

Звичний масляний щуп, вірний помічник водіїв, відходить у минуле

Ще недавно перевірка рівня мастила була простим завданням. Достатньо було відкрити капот, витягнути щуп, протерти його і знову занурити у двигун.

Поглянувши на мітки, ви відразу розуміли, чи все гаразд. Однак сьогодні все більше автомобілів позбавляються цієї простої деталі.

Чому автовиробники відмовляються від щупа для перевірки мастила

Замість щупа на панелі приладів з’являється електронний індикатор рівня мастила. Цей тренд, що розпочався з преміальних марок на кшталт BMW та Mercedes, тепер охоплює навіть виробників бюджетних моделей та пікапів.

На перший погляд, таке рішення видається нелогічним. Навіщо міняти дешевий та надійний щуп на складну електроніку? Тим більше в епоху, коли ціни на автомобілі зростають через посилення стандартів. Однак у виробників є причини.

Головна з них – недовіра до водіїв. Автовиробники більше не хочуть, щоби клієнти заглядали під капот, – пояснюють експерти. Справді, багато сучасних водіїв не звикли самостійно перевіряти рівень олії. До того ж при використанні щупа є ризик забруднитись, що багатьом не подобається.

А цифровий датчик надає інформацію щоразу під час увімкнення запалювання. Це зручно для клієнта, але справа не лише у зручності. Неправильна перевірка або ігнорування рівня мастила може призвести до серйозних пошкоджень двигуна. Використовуючи цифрові системи, виробники прагнуть мінімізувати ризики та уникнути потенційних судових позовів.

Є й технічні переваги. Цифрові датчики дозволяють електронному блоку керування постійно відстежувати рівень мастила. Це допомагає точніше діагностувати проблеми, пов’язані не лише з кількістю, а й із тиском мастила.

Проте експерти зауважують і зворотний бік медалі. Неясно, наскільки докладну інформацію зберігають ці системи та як вона може бути використана. Перехід на цифрові датчики рівня мастила загалом відбиває загальну тенденцію до цифровізації автомобілів. Це підвищує зручність для багатьох водіїв, але також підвищує залежність від електроніки та сервісних центрів.

Раніше "Телеграф" писав, чи можна долити дизельне мастило в бензиновий двигун. Потрібно враховувати, що дизельне мастило зазвичай містить більше присадок.