Італійська мрія на українських вулицях: кияни зафільмували унікальну Lamborghini (відео)

Така подія не залишилася непоміченою

У світі автомобільних ентузіастів справжній суперкар завжди привертає увагу — особливо коли йдеться про ексклюзивні моделі. Так, днями в Києві вперше помітили рідкісну Lamborghini Huracán Sterrato — повнопривідний середньомоторний суперкар італійської марки.

Про це повідомили в соцмережах. Дана автівка є унікальним представником модифікації Sterrato на вітчизняних дорогах, а в Україні помічена вперше.

Очнвидці одразу зафільмували момент із суперкаром на вулиці.

Що відомо про Lamborghini Huracán

Автомобіль побудований на основі Audi R8 другого покоління. Він має двигун V10 об'ємом 5,2 літра потужністю 610 к.с., розганяється до 100 км/год за 3,2 секунди та може їхати до 325 км/год.

Lamborghini Huracán Sterrato 2023-24 року створена для складних доріг і навіть бездоріжжя: високий кліренс, захищене днище та спеціальні налаштування підвіски допомагають їй впевнено їздити по нерівностях. Салон розкішний, з натуральною шкірою та Alcantara, сучасною мультимедіа-системою, активною пневматичною підвіскою і багатьма електронними системами безпеки.

Скільки коштує така красуня

В Україні вартість Lamborghini Huracán у різних модифікаціях коливається від приблизно 250 000 до понад 468 000 доларів США, залежно від року випуску, комплектації та пробігу.

Lamborghini Huracán на українських ринках

Багато автомобілів обтягнуті бронеплівкою, оснащені аудіосистемою Bang & Olufsen, панорамним дахом, проекцією на лобове скло та повним пакетом технологій для управління режимами Strada, Sport і Corsa.

Для українських поціновувачів ексклюзивних авто помічена Lamborghini Huracán Sterrato стала справжньою сенсацією. Автомобіль демонструє поєднання динаміки, розкішного дизайну та здатності долати складні дорожні умови, що робить його унікальним навіть серед численних суперкарів.

