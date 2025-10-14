Лише з весни зібрала 16 млн: яка камера в Україні найбільше заробляє на "шумахерах" і де вона на карті

Ця камера розташована не в Києві і навіть не в області

По всій Україні працюють сотні камер, що фіксують порушення правил дорожнього руху. Вони щодня приносять державі сотні тисяч гривень штрафів. Але є одна, яка "заробляє" просто шалені гроші. Лише з кінця березня до початку осені вона принесла понад 15 мільйонів гривень завдяки виявленим порушенням.

Що треба знати

Камера VEGA SMART SPEED DUAL BAND стала найприбутковішою в Україні.

Вона розташована на трасі М-06 Київ – Чоп у Житомирській області.

За п'ять місяців 2025 року зібрала майже 16 мільйонів гривень.

Про це "Телеграф" дізнався з офіційної відповіді МЗС на свій запит. Рекордсменом стала камера VEGA SMART SPEED DUAL BAND 2010000586, встановлена на 247-му кілометрі траси М-06 Київ – Чоп (Житомирська область). Камеру встановили на цьому відрізку лише 25 березня 2025 року. Вона лише за 5 місяців роботи зафіксувала 52 669 випадків перевищення швидкості, з яких 50 640 штрафів уже сплачено, що дало державі 15 962 533 гривні. До кінця поточного року вона може назбирати ще десятки мільйонів.

Цей пристрій став найрезультативнішим серед усіх камер країни. Для порівняння, прилади на Дніпровській набережній у Києві та на трасі Київ – Одеса зібрали по 10 та 13 мільйонів гривень з 1 січня по 31 серпня.

