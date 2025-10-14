Только с весны собрала 16 млн: какая камера в Украине больше всего зарабатывает на "шумахерах" и где она на карте

Эта камера расположена не в Киеве и даже не в области

По всей Украине работают сотни камер, фиксирующих нарушение ПДД. Они каждый день приносят государству сотни тысяч гривен штрафов. Но есть одна, которая "зарабатывает" просто сумасшедшие деньги. Только с конца марта по начало осени она принесла более 15 миллионов гривен благодаря выявленным нарушениям.

Камера VEGA SMART SPEED DUAL BAND стала самой прибыльной в Украине.

Она расположена на трассе М-06 Киев – Чоп в Житомирской области.

За пять месяцев 2025 года собрала около 16 миллионов гривен.

Об этом "Телеграф" узнал из официального ответа МИД на свой запрос. Рекордсменом стала камера VEGA SMART SPEED DUAL BAND 2010000586, установленная на 247-м километре трассы М-06 Киев – Чоп (Житомирская область).

Камеру установили на этом отрезке только 25 марта 2025 года. Она лишь за 5 месяцев работы зафиксировала 52 669 случаев превышения скорости, из которых 50 640 штрафов уже уплачено, что дало государству 15 962 533 гривны. До конца текущего года она может собрать еще десятки миллионов.

Это устройство стало самым результативным среди всех камер страны. Для сравнения приборы на Днепровской набережной в Киеве и на трассе Киев – Одесса собрали по 10 и 13 миллионов гривен с 1 января по 31 августа.

