"Мы здесь заложники ситуации": министр объяснил проблему с антиукраинскими протестами в Польше

Ищите врагов не здесь

Протесты поляков и блокады границы с Украиной — следствие того, что некоторые политические силы начали качать общество накануне выборов. Однако суть проблемы не в Украине, ведь гораздо больше Польша импортирует из России через Белоруссию.

В то же время, украинский экспорт в страну-соседку с 2022 года существенно уменьшился. Об этом в интервью РБК-Украина сказал министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубракова.

"На фоне общеевропейских стачек фермеров по защите дотаций и местных выборов в Польше разные политические силы начали играть на тематике якобы защиты аграрных рынков или перевозчиков. Эти забастовки начались при предыдущей правительственной команде, но решать эти проблемы придется точно новой власти совместно с нами и ЕС", — отметил он.

По сути проблемы министр подчеркнул, что объемы импорта аграрной продукции Польши из России значительно больше, и осуществляются без очередей и блокад границ. Это подтверждает как официальная статистическая информация, так и материалы СМИ.

К тому же, транзит украинского экспорта через территорию Польши уменьшился втрое по сравнению с 2022 годом. Сейчас в пиковые месяцы Украина экспортирует через Польшу 350-370 тысяч тонн агропродукции, хотя до полномасштабного вторжения эти показатели достигали миллиона. Основным путем сбыта является Черное море и Дунай, так что для польского рынка, как говорит Кубраков, угроз нет.

Более того, есть официальное подтверждение польских чиновников, что украинская аграрная продукция не попадает на их рынок, а транзитом идет дальше в другие страны.

"Мы со своей стороны тоже объясняем это польскому обществу через все доступные механизмы. Ищите врагов не здесь (не в Украине, — ред.), у нас с вами один общий враг — Россия", — говорит министр.

По словам Кубракова, украинские власти применили необходимые механизмы влияния там, где было нужно.

"Например, когда открыли временный коридор через Черное море. Мы действовали более чем решительно, в том числе без каких-либо гарантий и страховых механизмов. Мы находили владельцев судов, которые рисковали и шли через этот коридор, убеждали рынок, бизнес. Во-вторых, параллельно происходили переговоры о предоставлении Украине финансовой помощи, о перспективах стать членом Европейского Союза. Не стоит забывать, что Польша, в конце концов, это самый большой военный хаб. То есть этот вопрос комплексный", — отметил министр.

Также Кубраков отметил, что правительство Польши нельзя назвать бездейственным, ведь забастовка перевозчиков остановилась.

"И я не могу сказать, что польское правительство бездействует. Забастовка польских перевозчиков остановилась, в том числе и благодаря подписанному Меморандуму между протестующими и польским правительством. В некотором роде, я надеюсь, ситуация уладится и с фермерами. Да, нам всегда хочется получить результат быстрее. Мы здесь заложники ситуации. Я ясно понимаю, что это несправедливо, неправильно, некорректно. И так никто не должен был делать", — сказал министр.

Ранее "Телеграф" писал, что требования польских фермеров, обещающих, что их протесты станут еще сильнее, невозможно выполнить. Украинское зерно уже и так не импортируется в их страну.