"Не купити в гіпермаркеті": міністр розповів, скільки часу займе відновлення портів на півдні

Можливості української ППО на цьому напрямі суттєво посилилися

У 2023 році росіяни масово обстрілювали українські порти на півдні України "шахедами" та ракетами, ворог продовжує атакувати портову інфраструктуру і зараз. На відновлення деяких об’єктів потрібно більше року.

"На превеликий жаль, руйнація нашої портової інфраструктури відбувається регулярно. Сьогодні вночі (2 березня, — ред.) в Одесі один з терміналів був пошкоджений російськими дронами. Також, на жаль, не всі термінали вдалося відновити. Є складні термінали і складні механізми, які не можна купити в найближчому будівельному гіпермаркеті і легко замінити. Все це потребує, якщо не років, то 10-15 місяців для отримання обладнання і, відповідно, ремонту", — пояснив віце-прем’єр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубрак в інтерв’ю "РБК-Україна".

Водночас він наголосив, що можливості української ППО на цьому напрямку суттєво посилилися. Цей чинник допомагає роботі галузі. Другий не менш важливий чинник — люди, у тому числі й міжнародні корпорації, які продовжують роботу.

"Наші підприємці, іноземні підприємці, міжнародні корпорації, які присутні зараз тут, – продовжують працювати і за це їм велика подяка. Більше того, вони інвестують і будують нові термінали, наприклад, на Дунаї. Це дозволяє підтримувати нашу економіку", — наголосив Кубраков.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на понеділок, 11 березня, росіяни здійснили масовану атаку дронами на Одещині. В Одеському районі вражено інфраструктурний об’єкт, пошкоджено адміністративні будівлі, виникла пожежа, яка була оперативно ліквідована.