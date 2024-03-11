Укр

"Не купить в гипермаркете": министр рассказал, сколько времени займет восстановление портов на юге

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
Дата публикации
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Последствия российской атаки на Ренийский порт летом 2023 года Новость обновлена 11 марта 2024, 09:47
Последствия российской атаки на Ренийский порт летом 2023 года. Фото t.me/ermaka2022

Возможности украинской ПВО на этом направлении существенно усилились

В 2023 году россияне массово обстреливали украинские порты на юге Украины "шахедами", и ракетами, враг продолжает атаковать портовую инфраструктуру и сейчас. На восстановление некоторых объектов потребуется больше года.

"К большому сожалению, разрушение нашей портовой инфраструктуры происходит регулярно. Сегодня ночью (2 марта, – ред.) в Одессе один из терминалов был поврежден российскими дронами. Также, к сожалению, не все терминалы удалось восстановить. Есть сложные терминалы и сложные механизмы, которые нельзя купить в ближайшем строительном гипермаркете и легко заменить. Все это требует, если не лет, то 10-15 месяцев для получения оборудования и, соответственно, ремонта", — пояснил вице-премьер по восстановлению – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков в интервью "РБК-Украина".

В то же время он подчеркнул, что возможности украинской ПВО на этом направлении существенно усилились. Этот фактор помогает работе отрасли. Второй е менее важный фактор — люди, в том числе и международные корпорации, которые продолжают работу.

"Наши предприниматели, иностранные предприниматели, присутствующие сейчас здесь международные корпорации – продолжают работать и за это им большая благодарность. Более того, они инвестируют и строят новые терминалы, например, на Дунае. Это позволяет поддерживать нашу экономику", — подчеркнул Кубраков.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на понедельник, 11 марта, россияне совершили массированную атаку дронами по Одесчине. В Одесском районе поражен инфраструктурный объект, повреждены административные здания, возник пожар, который был оперативно ликвидирован.

Теги:
#Одесская область #Восстановление #Порты #Александр Кубраков