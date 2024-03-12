Чекає на "відчутні результати"? Макрон відкладає візит до України, - Politico

Риторика політика останнім часом вкрай рішуча

Президент Франції Еммануель Макрон скасував запланований візит до України. Причиною називають напруженість у відносинах із союзниками через його дедалі більш войовничі коментарі щодо Росії.

Як пише Politico, візит відкладався кілька разів. Спочатку Макрон мав відвідати Україну у лютому, але поїздку перенесли на середину березня. Зараз у заяві Президентського палацу Франції йдеться, що візит відбудеться "найближчими кількома тижнями".

Єлисейський палац відкинув припущення про те, що роль у відстроченні зіграли міркування безпеки після того, як російська ракета поцілила неподалік прем’єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса під час візиту до України. Це сталося минулого тижня.

"З точки зору безпеки немає жодних побоювань", — заявив помічник Макрона.

Останніми тижнями Макрон посилив антиросійську риторику, викликаючи роздратування у союзників, особливо у Німеччині. Минулого тижня президент Франції заявив, що Європі не слід бути "боягузливою" перед агресією Росії проти України. Це сталося після того, як у лютому він оголосив, що введення західних сухопутних військ в Україну не можна виключати.

Видання зазначає, що замість того, щоб поспішати до Києва, Макрон хоче спочатку "виділити необхідний час" для переговорів із союзниками. Він сподівається, що після цього зможе відвідати Україну "з відчутними результатами", — сказав французький дипломат на умовах анонімності.

"Необхідно трохи часу, щоб [укласти] різні коаліції та оперативні зобов’язання перед нашими партнерами", — сказав дипломат.

Як повідомляв "Телеграф", більшість лідерів держав, що входять до НАТО, публічно заявили, що не стануть відправляти своїх солдатів в Україну. Проте заява Макрона викликала також бурхливу реакцію у проросійських політиків у Європі.

В Офісі президента України позитивно поставилися до обговорення питання щодо запровадження військ партнерів. Володимир Зеленський пообіцяв, що поговорить із Макроном на цю тему.