Ждет "ощутимых результатов"? Макрон откладывает визит в Украину, - Politico

Риторика политика в последнее время крайне решительная

Президент Франции Эммануэль Макрон отменил запланированный визит в Украину. Причиной называют напряженность в отношениях с союзниками из-за его все более воинственных комментариев в отношении России.

Как пишет Politico, визит откладывался несколько раз. Сначала Макрон должен был посетить Украину в феврале, но поездку перенесли на середину марта. Сейчас в заявлении Президентского дворца Франции говорится, что визит состоится "в ближайшие несколько недель".

Елисейский дворец отверг предположения о том, что роль в отсрочке сыграли соображения безопасности после того, как российская ракета попала недалеко от премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса во время визита в Украину. Это произошло на прошлой неделе.

"С точки зрения безопасности нет никаких опасений", — заявил помощник Макрона.

В последние недели Макрон усилил антироссийскую риторику, вызывая раздражение у союзников, особенно в Германии. На прошлой неделе президент Франции заявил, что Европе не следует быть "трусливой" перед лицом агрессии России против Украины. Это произошло после того как в феврале он объявил, что введения западных сухопутных войск в Украину нельзя исключать.

Издание отмечает, что, вместо того чтобы спешить в Киев, Макрон хочет сначала "выделить необходимое время" для переговоров с союзниками. Он надеется, что после этого сможет посетить Украину "с ощутимыми результатами", сказал французский дипломат на условиях анонимности.

"Необходимо немного времени, чтобы [заключить] различные коалиции и оперативные обязательства перед нашими партнерами", — сказал дипломат.

Как сообщал "Телеграф", большинство лидеров входящих в НАТО государств публично заявили, что не станут отправлять своих солдат в Украину. Однако заявление Макрона вызвало также бурную реакцию у пророссийских политиков в Европе.

В Офисе президента Украины положительно отнеслись к обсуждению вопроса о введении войск партнеров. Владимир Зеленский пообещал, что поговорит с Макроном по этой теме.