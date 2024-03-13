У Міноборони пояснили, чому багато військовослужбовців не на передовій, а в тилу

Армія не зможе існувати без виконання тилової роботи

Жодна сучасна війна не обходиться без налагодженої роботи тилових підрозділів, проте зараз постало питання про те, наскільки ефективно українських військовослужбовців використовують далеко від фронту.

Як пояснили представники Міноборони України у розмові з Financial Times, зараз відомство працює над оцінкою того, як в армії використовують військових.

"Хочемо зазначити, що в жодній сучасній війні на фронті не може перебувати більшість військовослужбовців", — йдеться у повідомленні.

Там додали, що до тилових підрозділів зараховано військовослужбовців, які займаються логістикою, розвідкою, забезпеченням, плануванням, командуванням, ремонтом та розробкою озброєння, лікуванням та реабілітацією військових, а також багатьма іншими завданнями. Без виконання цих функцій армія не могла б існувати.

"Водночас зазначимо, що Міністерство оборони працює над оцінкою ефективності використання військовослужбовців, тому, зокрема, Міністр оборони наказав провести функціональний аудит підрозділів МОУ та Генерального штабу", — додали у військовому відомстві.

Як повідомлялося раніше, Міноборони планує мобілізувати 500 тисяч осіб, але для проведення ротації військових на передовій необхідно лише 330 тисяч, решта якраз потрібна для виконання тилової роботи.