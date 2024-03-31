Стало відомо, куди перейде звільнений із ОП заступник Єрмака

Чиновник уже обіймав високі посади у сфері освіти

Звільнений з посади заступника глави Офісу президента Олексій Дніпров може стати ректором одного зі столичних вищих навчальних закладів.

За даними джерел "Телеграфа", йдеться про Київський національний університет будівництва та архітектури (КНУБА), який вважається найпрестижнішим університетом у будівельній галузі в Україні.

Як відомо, Дніпров потрапив до Адміністрації президента, яку пізніше перейменували на Офіс президента, ще 2015 року, де до 2021 року був керівником її Апарату. При цьому у сфері освіти він людина теж не нова, оскільки був заступником міністра освіти у 2013—2015 роках.

У 2021 році він став заступником голови Офісу президента, де займався напрямом освіти, культури та спорту. У ЗМІ вже з’являлися повідомлення, що він сам висловив бажання піти з Банкової, щоб перейти на іншу посаду.

Як повідомлялося раніше, Зеленський 29 березня звільнив Дніпрова та його колегу Андрія Смирнова. 30 березня посади також втратили перший помічник президента Сергій Шефір, радники Михайло Радуцький, Сергій Трофімов та Олег Устенко, а також позаштатні уповноважені з волонтерської діяльності Наталія Пушкарьова та забезпечення прав захисників Олена Вербицька.

При цьому президент зазначив, що ці "чистки" проводяться з метою зробити Офіс президента більш функціональним. Крім того, він наголосив, що на цьому перестановки не закінчаться.