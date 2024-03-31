Стало известно, куда перейдет уволенный из ОП заместитель Ермака

Чиновник уже занимал высокие должности в сфере образования

Уволенный с должности заместителя главы Офиса президента Алексей Днепров может стать ректором одного из столичных высших учебных заведений.

Согласно данным источников "Телеграфа", речь идет о Киевском национальном университете строительства и архитектуры (КНУБА), который считается наиболее престижным университетом в строительной отрасли в Украине.

Как известно, Днепров попал в Администрацию президента, которую позже переименуют в Офис президента, в 2015 году, где до 2021 года был руководителем ее Аппарата. При этом в сфере образования он человек тоже не новый, поскольку был заместителем министра образования в 2013—2015 годах.

В 2021 году он стал заместителем главы Офиса президента, где курировал направление образования, культуры и спорта. В СМИ уже появлялись сообщения о том, что он сам выразил желание уйти с Банковой, чтобы перейти на другую должность.

Как сообщалось ранее, Зеленский 29 марта уволил Днепрова и его коллегу Андрея Смирнова. 30 марта должности также потеряли первый помощник президента Сергей Шефир, советники Михаил Радуцкий, Сергей Трофимов и Олег Устенко, а также внештатные уполномоченные по волонтерской деятельности Наталья Пушкарева и по обеспечению прав защитников Алена Вербицкая.

При этом президент отметил, что это "чистки" проводятся с целью сделать Офис президента более функциональным. Кроме того, он подчеркнул, что на этом перестановки не закончатся.