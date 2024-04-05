П’ять областей України тимчасово без світла, знову введено графіки відключень: названо час

Обмеження будуть меншими, ніж 4 квітня

В Україні вже другу добу поспіль "Укренерго" вводить тимчасові заходи обмеження споживання електроенергії. Так, 5 квітня у п'яти областях з 18:45 до 22:00 може не бути світла.

Про це повідомляє диспетчерський центр "Укренерго" в Telegram. За їх словами, обмеження будуть меншими, ніж вчора, 4 квітня.

Області, де введено відключення світла:

Дніпропетровська;

Запорізька;

Кіровоградська;

Полтавська;

Сумська.

"Обленерго в регіонах розподілятимуть наявний обсяг електроенергії рівномірно між чергами споживачів. Отже, перерви в енергопостачанні будуть менш тривалими", — йдеться у повідомлені.

Основною причиною введення обмежень є "відсутність достатнього обсягу генеруючих потужностей в системі для покриття споживання в окремих регіонах країни". За словами "Укренерго", це відбулося через останні масові російські атаки на українські електростанції.

Також обмеження енергопостачання діють на Харківщині та у Кривому Розі для промислових споживачів.

Раніше "Телеграф" писав, що мер Харкова Ігор Терехов розповів, коли у місті скасують графіки відключення світла.