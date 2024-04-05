Пять областей Украины временно без света, снова введены графики отключений: названо время
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Ограничения будут меньше, чем 4 апреля
В Украине уже вторые сутки "Укрэнерго" вводит временные меры ограничения потребления электроэнергии. Так, 5 апреля в пяти областях с 18:45 до 22:00 может не быть света.
Об этом сообщает диспетчерский центр "Укрэнерго" в Telegram. По их словам, ограничения будут меньше, чем вчера, 4 апреля.
Области, где введено отключение света:
- Днепропетровская;
- Запорожская;
- Кировоградская;
- Полтавская;
- Сумская.
"Облэнерго в регионах будут распределять имеющийся объем электроэнергии равномерно между очередями потребителей. Следовательно, перерывы в энергоснабжении будут менее продолжительными", — говорится в сообщении.
Основной причиной введения ограничений является "отсутствие достаточного объема генерирующих мощностей в системе для покрытия потребления в отдельных регионах страны". По словам "Укрэнерго", это произошло из-за последних массовых российских атак на украинские электростанции.
Также ограничения энергоснабжения действуют в Харьковской области и Кривом Роге для промышленных потребителей.
Ранее "Телеграф" писал, что мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, когда в городе отменят графики отключения света.