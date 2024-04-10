Найбагатша родина світу купує українську компанію: чому це добрий знак для України

Французи бачать в Україні потенціал, оскільки не бояться вкладати свої кошти навіть під час війни

Французький мільярдер Ксав’є Ніель вирішив купити українську Датагруп-Volia та планує об’єднати його з lifecell. Мало хто знає, що він є ще й зятем Бернара Арно, власника LVMH, яка виготовляє предмети розкоші популярних брендів.

Про це розповів старший економіст Центру економічної стратегії Юрій Гайдай. Він зазначив, що дуже добре, що гроші зятя родини Арно заходять в Україну, і пояснив, чому.

Цивільною дружиною Ксав’є Ніеля є Дельфін Арно, дочка Бернара Арно, яка обіймає посаду віцепрезидента Луї Вітона. Сам Арно володіє французькою транснаціональною компанією LVMH (Moët Hennessy — Louis Vuitton), яка виробляє предмети розкоші під торговими марками Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Moet & Chandon, Hennessy, Chaumet та іншими.

Ксавьє Ніель та Дельфін Арно

Мільярдер Бернар Арно

Сім’я Арно — це найбагатша сім’я у світі, а також дуже впливова родина у Франції. Щобільше, Дельфін Арно вже 15 років є близькою подругою дружини президента Франції Бріджіт Макрон. Та, своєю чергою, була вчителькою французької кількох членів родини Арно в елітному католицькому ліцеї Парижа. А компанія LVMH тісно співпрацює з благодійними ініціативами Макронів.

Як зазначає Гайдай, Бернар Арно став одним із перших підприємців, який підтримав кандидатство Еммануеля Макрона на пост президента Франції. Місяць тому лідер Франції нагородив Бернара Арно найвищим державним знаком Франції.

"Тому мене дуже тішить, що гроші Ксав’є Ніеля, зятя родини Арно, заходять в Україну, ще й телеком. З обережним оптимізмом припускаю, що це ознака того, що французька ділова та політична еліта ставить на хороше майбутнє України та готова грати зі skin in the game. Це буде потужним сигналом для решти можливих інвесторів", — зазначив Гайдай.

Він також додав, що наміри Ксав’є Ніеля добре вписуються в низку сигналів від французького президента, який останнім часом "кидає виклик інертній політиці Німеччини у фарватері США" та "претендує на європейське лідерство з підтримки України".

Раніше повідомлялося, що у березні 2024 року Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив DVL Telecom Ксав’є Ніеля купити Датагруп-Volia. Перед цим мільярдер купив lifecell. За інформацією ЗМІ, Ксав’є Ніель має намір об’єднати ці два українські активи, а керувати цим буде нинішній гендиректор Датагруп Михайло Шелемба.

Також "Телеграф" розповідав про те, що 11 українців увійшли до списку Forbs. Їм немає ще навіть 30 років, а вони змогли досягти серйозного успіху.