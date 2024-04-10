Самая богатая семья мира покупает украинскую компанию: почему это хороший знак для Украины

Французы видят в Украине потенциал, раз не боятся вкладывать свои средства даже во время войны

Французский миллиардер Ксавье Ниэль решил купить украинскую Датагруп-Volia и планирует объединить его с lifecell. Мало кто знает, что он является еще и зятем Бернара Арно, владельца LVMH, которая производит предметы роскоши популярных брендов.

Об этом рассказал старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай. Он отметил, что очень хорошо, что деньги зятя семьи Арно заходят в Украину, и объяснил почему.

Гражданской женой Ксавье Ниэля является Дельфин Арно, дочь Бернара Арно, которая занимает пост вице-президента Луи Витон. Сам Арно владеет французской транснациональной компанией LVMH (Moët Hennessy — Louis Vuitton), которая производит предметы роскоши под торговыми марками Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Moët & Chandon, Hennessy, Chaumet и другими.

Ксавье Ниэль и Дельфин Арно

Миллиардер Бернар Арно

Семья Арно — это самая богата семья в мире, а также очень влиятельная семья во Франции. Более того, Дельфин Арно уже 15 лет является близкой подругой жены президента Франции Бриджит Макрон. Та, в свою очередь, была учительницей французского языка нескольких членов семьи Арно в элитном католическом лицее Парижа. А сама компания LVMH тесно сотрудничает с благотворительными инициативами Макронов.

Как отмечает Гайдай, Бернар Арно стал одним из первых предпринимателей, который поддержал кандидатство Эммануэля Макрона на пост президента Франции. Месяц назад лидер Франции наградил Бернара Арно высшим государственным знаком Франции.

"Поэтому меня очень радует, что деньги Ксавье Ниэля, зятя семьи Арно, заходят в Украину, еще и телеком. С осторожным оптимизмом предположу, что это признак того, что французская деловая и политическая элита ставит на хорошее будущее Украины и готова играть со skin in the game. Это будет мощным сигналом для остальных возможных инвесторов", — отметил Гайдай.

Он также добавил, что намерения Ксавье Ниэля хорошо вписываются в ряд сигналов от французского президента, который в последнее время "бросает вызов инертной политике Германии в фарватере США" и "претендует на европейское лидерство по поддержке Украины".

Ранее сообщалось, что в марте 2024 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил DVL Telecom Ксавье Ниэля купить Датагруп-Volia. Перед этим миллиардер купил lifecell. По информации СМИ, Ксавье Ниэль намерен объединить эти два украинских актива, а руководить этим будет нынешний гендиректор Датагруп Михаил Шелемба.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что 11 украинцев вошли в список Forbs. Им нет еще даже 30 лет, а они смогли добиться серьезного успеха.