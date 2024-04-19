Зеленський відвідав Донбас: побував у Слов'янську та розписався на славнозвісній стелі (фото)

Українці повинні берегти памʼять про кожного воїна

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 19 квітня, відвідав Донецьку область, зокрема місто Слов'янськ та будівництво фортифікаційних споруд. Він також поставив підпис на славнозвісно оновленій стелі на в'їзді в область.

Про це президент написав у своєму Телеграм-каналі. Зауваживши, що українці повинні берегти памʼять про кожного воїна, який віддав своє життя, щоб вся Україна вистояла.

У Слов'янську президент відвідав один із командних пунктів 41-ї окремої механізованої бригади, яка обороняє Часів Яр. Він заслухав доповідь командира бригади щодо оперативної обстановки і зведення оборонних рубежів. А також відзначив захисників нагородами.

Зазначимо, що відстань від Слов'янська до фронту менше ніж 30 км, а саме 26,10 км.

Відстань від Слов'янська до фронту

Нагадаємо, нещодавно волонтери вирішили відновити стелу на в'їзді у Донецьку область, пофарбувавши її. Ця "реконструкція" викликала шквал негативу у мережі, адже було зафарбовано підписи воїнів ЗСУ, які загинули, захищаючи країну.

Після чого воїни та волонтери почали наново підписувати стелу, до цього дійства приєднався і Володимир Зеленський.

Раніше "Телеграф" писав, що Зеленський підтвердив успішність атаки на російський аеродром.