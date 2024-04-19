Зеленский посетил Донбасс: побывал в Славянске и расписался на знаменитой стеле (фото)

Украинцы должны беречь память о каждом воине

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 19 апреля, посетил Донецкую область, в частности, город Славянск и строительство фортификационных сооружений. Он также поставил подпись на обновленной стеле на въезде в область.

Об этом президент написал в своем Телеграмм-канале. Заметив, что украинцы должны беречь память каждого воина, который отдал свою жизнь, чтобы вся Украина выстояла.

В Славянске президент посетил один из командных пунктов 41-й отдельной механизированной бригады, обороняющей Часов Яр. Он заслушал доклад командира бригады по оперативной обстановке и возведению оборонных рубежей. А также отметил защитников наградами.

Отметим, что расстояние от Славянска до фронта менее 30 км, а именно 26,10 км.

Расстояние от Славянска до фронта

Напомним, что недавно волонтеры решили восстановить стелу на въезде в Донецкую область, покрасив ее. Эта "реконструкция" вызвала шквал негатива в сети, ведь были закрашены подписи воинов ВСУ, которые погибли, защищая страну.

После чего воины и волонтеры начали заново подписывать стелу, к этому действу присоединился и Владимир Зеленский.

Ранее "Телеграф" писал, что Зеленский подтвердил успешность атаки на российский аэродром.