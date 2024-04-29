Даже если есть отсрочка: после уточнения данных в ТЦК на ВВК будут отправлять обязательно

Информация о пригодности к военной службе, которую и определяет ВЛК, является одним из пунктов военно-учетных данных

После вступления в силу нового закона о мобилизации (18 мая) военнообязанные граждане должны прибыть в ТЦК для уточнения своих данных. После этого они однозначно будут направлены на ВЛК, даже если им предоставляют отсрочку.

Об этом "Телеграфу" рассказал спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин в интервью "Не забудьте эти документы: что нужно взять в ТЦК для получения брони и отсрочки".

Он объяснил, что информация о пригодности к военной службе, которую и определяет ВЛК, является одним из пунктов военно-учетных данных.

"Потому не нужно этого бояться или обвинять ТЦК в незаконности такого направления", — отметил он.

Напомним, ранее мы писали о том, какие обязанности появятся у военнообязанных в конце мая. Новый закон о мобилизации в частности гласит о том, что украинцы должны будут предоставлять ВСУ свое имущество, а также носить с собой всегда военно-учетные документы. Детальнее об этом, вы можете прочитать, перейдя по ссылке.