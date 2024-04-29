"Зрада" скасовується? У Мін'юсті пояснили відмову України від дотримання статей з прав людини

Це нормальна практика для всіх країн, що воюють

Новина про те, що Україна призупинила свої зобов’язання щодо дотримання кількох статей Європейської конвенції з прав людини та основних свобод (ЄКПЛ) не на жарт розбурхала українське суспільство. Втім, у Мін’юсті пояснили, що жодної "зради" у цьому немає.

Про це написав Міністр юстицій Денис Малюська. Він пояснив, що насправді це нормальна практика для всіх країн, що воюють. А Україна це робила ще із 2015 року.

"Повідомлення про можливість застосування обмежень певних прав ми дійсно надіслали практично одразу після запровадження воєнного стану у 2022 році — це частина наших міжнародних зобовʼязань (подібні повідомлення надсилаються ще з 2015 року). Це не ноу-хау — так чинять усі країни, які ведуть війну (крім рф звісно, у них з правами людини завжди погано", — зазначив він.

Більше того, у квітні 2024 року Україна, навпаки, зменшила список цих обмежень.

"Ще раз: Україна у квітні НЕ призупинила захист, а якраз навпаки — переглянула та забрала застереження щодо обмеження певного набору прав. Коротше кажучи, "не виграв, а програв; не в покер, а в спортлото; не $100000, а 3 рубля; і не Рабинович, а Абрамович"

P.S. Хтось знає як виникають новини щодо документів місячної давнини з меседжами прямо протилежними змісту?", — каже Малюська.

Раніше "Телеграф" писав, що в новому законі про мобілізацію є норма про заборону керування автомобілем для тих, хто ухиляється. На думку юристів, через це багато громадян могли б подавати позови до Європейського суду з прав людини.