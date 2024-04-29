"Зрада" отменяется? В Минюсте объяснили отказ Украины от соблюдения статей по правам человека

Это нормальная практика для всех воюющих стран

Новость о том, что Украина приостановила свои обязательства по соблюдению нескольких статей Европейской конвенции по правам человека и основных свобод (ЕКПЧ) не на шутку взбудоражила украинское общество. Впрочем, в Минюсте объяснили, что никакой "зрады" в этом нет.

Об этом написал Министр юстиций Украины Денис Малюська. Он объяснил, что на самом деле это нормальная практика для всех воюющих стран. А Украина это делала еще с 2015 года.

"Уведомление о возможности применения ограничений определенных прав мы действительно прислали практически сразу после введения военного положения в 2022 году – это часть наших международных обязательств (подобные сообщения направляются еще с 2015 года). Это не ноу-хау — так поступают все страны, ведущие войну (кроме России конечно, у них с правами человека всегда плохо), а в апреле 2024 года мы в очередной раз уточнили перечень существующих ограничений", — отметил он.

Более того, в апреле 2024 года Украина наоборот уменьшила список этих ограничений.

"Еще раз: Украина в апреле не приостановила защиту, а как раз наоборот — пересмотрела и забрала оговорки относительно ограничения определенного набора прав. Короче говоря, "не выиграл, а проиграл; не в покер, а в спортлото; не $100000, а 3 рубля; и не Рабинович, а Абрамович

P.S. Кто-то знает как возникают новости о документах лунной давности с месседжами прямо противоположными содержанию?", — говорит Малюська.

Ранее "Телеграф" писал, что в новом законе о мобилизации есть норма о запрете управления автомобилем для уклоняющихся. По мнению юристов, из-за этого многие граждане могли бы подавать иски в Европейский суд по правам человека.