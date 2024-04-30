У Польщі переглянули умови отримання виплат для українців: головні зміни

Тепер гроші будуть нараховувати лише при виконанні обов’язкової вимоги

У вівторок, 30 квітня 2024 року, уряд Польщі ухвалив внесення змін до закону про допомогу для українців, які втекли до країни через війну. Тимчасовий захист продовжили до 30 вересня 2025 року.

Згідно зі змінами в законі, соціальні виплати будуть прив’язані до місця проживання родини з дитиною. Щоб отримувати гроші, дитина повинна ходити в місцевий дитячий садочок чи школу, заявив віцепрем’єр і міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш, повідомляє польське видання Tysol.pl.

"Закон вносить зміни до чинних зараз правил, особливо у сфері освіти. (…) Багато людей повідомили, що отримують пільги й негайно повинні їхати в Україну. Ми посилюємо систему і робимо її прозорішою. Ми підтримуватимемо українських громадян, які були змушені втекти від війни та шукати притулок у Польщі, але ми також очікуємо [виконання] чітких правил", ― сказав Косиняк-Камиш.

Соціальні виплати, зокрема допомога "Добрий старт", будуть надаватись українцям з дітьми. Щоб отримати гроші, дитина повинна виконувати свій обов’язок з навчання. Проте якщо вона не досягла потрібного віку, щоб бути зарахованою до дитячого садочку чи школи, то її батьки зможуть отримати допомогу.

Раніше міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш говорив, що його країна готова допомогти повернути українців призовного віку домой. Проте він не повідомив подробиці.

"Телеграф" раніше повідомляв, що МЗС обмежив консульські послуги для чоловіків мобілізаційного віку, які знаходяться за кордоном. Щоб знову ними користуватись, доведеться оновити дані в ТЦК.