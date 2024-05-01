"Обмежено придатних" більше немає: правила зміняться вже цього тижня, які тепер будуть статуси

Усього буде п’ять статусів

Цього тижня, 4 травня, в Україні набуде чинності закон щодо забезпечення прав військових на соціальний захист. Він передбачає також і відміну статусу "обмежено придатних" до служби. Це означає, що медкомісію необхідно буде проходити заново, щоб набути нового статусу.

Ця інформація викладена у законі, який опублікований на сайті Верховної Ради України. У ньому зазначено, що медкомісію потрібно буде пройти всім, кого було визнано обмежено придатним раніше.

У зв’язку з новими правилами з 4 травня буде п’ять статусів : непридатний та 4 категорії придатних залежно від ступеня функціональності.

Категорії придатних до служби будуть такі:

Придатні (повністю);

Придатні у службах у ТЦК, військових ВНЗ, частинах забезпечення тощо. Тобто ці особи непридатні до служби в морській піхоті, Силах спецоперацій, підрозділах спецпризначення тощо;

Придатні за окремими спеціальностями (наприклад, кандидати на вступ до військового вишу);

Придатні до виконання специфічних завдань.

Нагадаємо, раніше спікер Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін розповів "Телеграфу", які документи потрібно брати із собою у ТЦК для отримання відстрочки чи броні.