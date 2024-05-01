"Ограничено пригодных" больше нет: правила изменятся уже на этой неделе, какие теперь будут статусы

Всего будет пять статусов

На этой неделе, 4 мая, в Украине вступит в силу закон об обеспечении прав военных на социальную защиту. Он предусматривает также и отмену статуса "ограничено пригодных" к службе. Это означает, что медкомиссию необходимо будет проходить заново, чтобы получить новый статус.

Данная информация изложена в законе, который опубликован на сайте Верховной Рады Украины. В нем указано, что медкомиссию нужно будет пройти всем, кто был признан ограничено пригодным ранее.

В связи с новыми правилам с 4 мая будет пять статусов: непригодный и 4 категории пригодных в зависимости от степени функциональности.

Категории пригодных к службе будут следующие:

Пригодные (полностью);

Пригодные в службах в ТЦК, военных ВУЗах, частях обеспечения, и так далее. То есть, эти лица непригодны к службе в морской пехоте, Силах спецопераций, подразделениях спецназа и т.д.;

Пригодные по отдельным специальностям (к примеру, кандидаты на вступление в военный вуз);

Пригодные для выполнения специфических задач.

Напомним, ранее спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин рассказал "Телеграфу", какие документы нужно брать с собой в ТЦК для получения отсрочки или брони.