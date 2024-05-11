У ЄС погодили документ з безпеки для України: ЗМІ назвали терміни, коли він буде готовий

У документі також прописано участь військових ЄС у війні на боці України

Проєкт двосторонньої угоди з безпеки між ЄС та Україною, який раніше узгодили 27 послів Євросоюзу, планують закінчити до кінця червня — крайній термін початок липня. Усі подробиці тримаються в таємниці та не розкриваються.

Про це повідомляє Die Welt із посиланням на 11-сторінковий проєкт документа. За інформацією видання, Євросоюз хоче взяти на себе "великі зобов’язання щодо забезпечення безпеки" України для захисту від Росії.

Безпека стосується військової, політичної та економічної допомоги. Підтримку Україні планують надавати доти, доки наша країна не стане членом НАТО та ЄС.

"Європейський Союз та його держави-члени відіграють ключову роль у безпосередній та довгостроковій безпеці та стійкості України за допомогою військової, громадянської, гуманітарної, фінансової, торгової та економічної допомоги, розміщенням переміщених осіб, підтримкою реформ, реконструкції та відновлення, але також за допомогою обмежувальних заходів та дипломатичної підтримки", — сказано у документі, стверджує німецьке видання.

Країни ЄС готові надавати Україні негайні консультації протягом 24 годин у разі подальших російських атак. Але пряма участь у війні солдатів із європейських країн виключається.

"Фонд підтримки України у 2024 році матиме бюджет у п’ять мільярдів євро. Подальше порівнянне щорічне збільшення можна передбачити до 2027 року. Однак це залежить від того, що знадобиться українській армії у майбутньому і які додаткові двосторонні вклади зроблять країни ЄС", — наголошує видання.

Також "Телеграф" розповідав про те, що у Пентагоні прокоментували "ядерні погрози" Росії. У США не вбачають ознак того, що Путін готовий застосовувати ядерну зброю.