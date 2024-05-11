В ЕС согласовали документ по безопасности для Украины: СМИ назвали сроки, когда он будет готов

В документе также прописано участие военных ЕС в войне на стороне Украины

Проект двустороннего соглашения по безопасности между ЕС и Украиной, который ранее согласовали 27 послов Евросоюза, планируют закончить к концу июня — крайний срок начало июля. Все подробности держатся в тайне и не раскрываются.

Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на 11-страничный проект документа. По информации издания, Евросоюз хочет взять на себя "обширные обязательства по обеспечению безопасности" Украины, чтобы защиты от России.

Обеспечение безопасности касается военной, политической и экономической помощи. Поддержку Украине планируют оказывать до тех пор, пока наша страна не станет членом НАТО и ЕС.

"Европейский Союз и его государства-члены играют ключевую роль в непосредственной и долгосрочной безопасности и устойчивости Украины посредством военной, гражданской, гуманитарной, финансовой, торговой и экономической помощи, размещением перемещенных лиц, поддержкой реформ, реконструкции и восстановления, но также посредством ограничительных мер и дипломатической поддержки", — сказано в документе, утверждает немецкое издание.

Страны ЕС готовы предоставлять Украине "немедленные консультации" в течение 24 часов в случае дальнейших российских атак. Но прямое участие в войне солдат из европейских стран исключается.

"Фонд поддержки Украины в 2024 году будет иметь бюджет в пять миллиардов евро. Дальнейшее сопоставимое ежегодное увеличение можно предусмотреть до 2027 года. Однако это зависит от того, что понадобится украинской армии в будущем и какие дополнительные двусторонние вклады сделают страны ЕС", — подчеркивает издание.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Пентагоне прокомментировали "ядерные угрозы" России. В США не видят признаков того, что Путин готов применять ядерное оружие.