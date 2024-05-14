У Росії більше не буде супутникових систем з України: з’явилась реакція виробника

За минулий рік країна-терористка отримала близько 22 тисяч систем, які збирають в Україні

Виробник систем супутникового зв’язку, які ізраїльська компанія Gilat продавала Росії, припинив постачання техніки. Так ТОВ "Джейбіл Сьоркіт Юкрейн Лімітед" відреагувало на результати журналістського розслідування "Слідства.Інфо".

Постачання для Gilat припинено, поки компанія не надасть доказів того, що ця продукція не опиниться у РФ. Про це "Слідство.Інфо" повідомляє на своєму сайті.

"Ми негайно припинили все виробництво і поставки замовнику Gilat в середині березня 2024 року щойно дізналися про ризики того, що продукція, яку ми виготовляємо для Gilat, може опинитися в Росії. Ми не відновимо поставки для Gilat, поки не отримаємо запевнення та гарантії того, що замовник не постачає готову продукцію, що містить частини, виготовлені Jabil, до Росії, або не продає таку готову продукцію третім особам, які можуть поставляти її до Росії", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, журналісти "Слідства.Інфо" дізнались, що ізраїльська компанія відправила Росії 22 тисячі системи супутникового зв’язку, вироблені в Україні. Про це стало відомо після аналізу митних даних за 2023 рік.

Загальна сума постачання систем супутникового зв’язку склала 5 мільйонів доларів. Ця техніка опинилась в Збройних силах РФ.

Є повідомлення, які вказують, що продукція Gilat використовується російськими військовими безпосередньо на передовій. Компанії-дилери систем супутникового зв’язку підтвердили журналістам постачання техніки на фронт.

Цікаво, що Gilat також співпрацює з Пентагоном (оборонне відомство США) та Ізраїлем. Нещодавно сторони підписали нові контракти.

Окрім Gilat, росіяни також використовували термінали Starlink. Вони працювали на окупованих територіях України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що офіційний Київ, Пентагон та SpaceX суспільними зусиллями перекрили "лазівку", яка дозволяла росіянам користуватись Starlink. Тепер окупанти не зможуть використовувати ці термінали на полі бою.