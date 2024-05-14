У России больше не будет спутниковых систем из Украины: появилась реакция производителя

За прошлый год страна-террористка получила около 22 тысяч систем, собираемых в Украине

Производитель систем спутниковой связи, которые израильская компания Gilat продавала России, прекратил поставки техники. Так ООО "Джейбил Серкит Юкрейн Лимитед" отреагировало на результаты журналистского расследования "Следствия.Инфо".

Поставки для Gilat прекращены, пока компания не предоставит доказательств того, что эта продукция не окажется в РФ. Об этом "Следствие.Инфо" сообщает на своем сайте.

"Мы немедленно прекратили все производство и поставки заказчику Gilat в середине марта 2024 года как только узнали о рисках того, что продукция, которую мы производим для Gilat, может оказаться в России. Мы не возобновим поставки для Gilat, пока не получим заверения и гарантии того, что заказчик не поставляет готовую продукцию, содержащую части, изготовленные Jabil, в Россию, или не продает такую готовую продукцию третьим лицам, которые могут поставлять ее в Россию", — говорится в сообщении.

Напомним, журналисты "Следства.Инфо" узнали, что израильская компания отправила России 22 тысяч системы спутниковой связи, произведенные в Украине. Об этом стало известно после анализа таможенных данных за 2023 год.

Общая сумма поставок систем спутниковой связи составила 5 миллионов долларов. Эта техника оказалась в Вооруженных Силах РФ.

Есть сообщения, указывающие, что продукция Gilat используется российскими военными непосредственно на передовой. Компании-дилеры систем спутниковой связи подтвердили журналистам поставки техники на фронт.

Интересно, что Gilat также сотрудничает с Пентагоном (оборонное ведомство США) и Израилем. Недавно стороны подписали новые контракты.

Кроме Gilat, россияне также использовали терминалы Starlink. Они работали на оккупированных территориях Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что официальный Киев, Пентагон и SpaceX общественными усилиями перекрыли "лазейку", позволяющую россиянам пользоваться Starlink. Теперь оккупанты не смогут использовать эти терминалы на поле боя.