Займет всего несколько минут: как правильно и безопасно подключить генератор к дому

В квартирах запрещено пользоваться генератором

В Украине снова начали отключать свет, кое-где действуют экстренные выключения, однако уже есть и графики ограничения электроэнергии. Именно поэтому украинцы массово начинают использовать генераторы, которые почти год пились в амбарах.

"Телеграф" расскажет вам, как правильно и безопасно подключать генератор к дому, опираясь на данные Госэнергонадзора.

Заметим, что энергогенератор является объектом повышенной опасности и требует надлежащих условий эксплуатации. Поэтому напоминаем общие требования к его использованию:

обязательно использовать инструкцию от производителя;

генератором запрещено пользоваться квартирами (даже на балконе);

электростанции можно устанавливать только на открытом воздухе не менее чем в 6 метрах от окон, дверей или гаражей, а расстояние до стен и другого оборудования должно быть больше одного метра;

генератор должен быть сухим, для этого его нужно защитить от дождя и подтоплений (если коснуться мокрого генератора или подключенных к нему приборов может ударить током);

перед заправкой электростанции нужно дать остыть, в противном случае топливо может вспыхнуть и привести к пожару;

нельзя хранить запас бензина рядом с генератором.

Как подключить генератор к дому

Одним из самых простых способов безопасного использования электростанции является подключение к генератору удлинителя и в него уже включать те электроприборы, которые нужно.

Если электростанция подключена к внутренним электрическим сетям, необходимо обеспечить отсоединение от внешних электросетей. То есть подключить электростанцию к ближайшей розетке в доме можно лишь предварительно отключив автоматы на вводном щитке.

Заметим, что если прекращение поставки электрической энергии в доме происходит часто лучше подключать электростанцию к внутренней сети через опрокидывающийся рубильник или систему автоматического включения резерва (АВР).

Схема подключения генератора к дому через АВР

Схема подключения генератора к дому через рубильник

В таком случае к опрокидывающему рубильнику нужно подключить питание от электросети, снизу – кабель от электростанции. Средние контакты предназначены для подключения токоприемников электроэнергии. При этом рубильник или АВР должен находиться после счетчика и автоматического вводного выключателя.

Если же здание имеет 3 фазы (380 В), рекомендуется все же сделать резервную только одну фазу для подключения ее к электростанции. На эту фазу можно подключить только самые важные электроприборы:

холодильник;

освещение;

телевизор;

компьютер или ноутбук.

В то же время, в Госэнергонадзоре отметили, что присоединять электростанции к сети дома должны специалисты, особенно в первый раз.

Что запрещено делать при подключении генератора

Нельзя производить подключение электростанции к домашней сети, если мощность электростанции может значительно превышать пропускную способность розетки (как правило, она выдерживает не более 3,5 кВт).

То есть подключить электростанцию к ближайшей розетке в доме, предварительно отключив автоматы на вводном щитке, можно только проверив параметры розетки (10А – 2,2 кВт или 15А – 3,5 кВт).

Когда электростанция имеет большую мощность, подключать ее к розетке запрещено. Ведь при превышении максимальной нагрузки возможно короткое замыкание в электрической проводке и возникновение пожара в доме.

Ранее "Телеграф" писал о том, чем лучше заправлять генератор. Не забывайте об этих простых правилах, чтобы не навредить электростанции.