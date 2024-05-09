Британський посол зворушливо привітав Залужного з новим призначенням (фото)

Британський посол висловив сподівання, що партнерство з Україною тільки укріплюватиметься

Посол Британії в Україні Мартін Гарріс привітав Валерія Залужного на новій посаді. Президент Зеленський підписав указ про призначення його послом у Велику Британію.

Слова підтримки опублікували на офіційній сторінці британського посольства України. Там також опублікували спільне фото послів.

"Щиро вітаю Валерія Залужного з призначенням Послом України до Великої Британії. З нетерпінням чекаю спільної роботи зі зміцнення незламного партнерства та розвитку нашого старого партнерства", — сказано в повідомленні.

На фото Валерій Залужний та Мартін Гарріс посміхаються на тлі прапора України. Коли було зроблено фото невідомо, але обидва посли виглядають на ньому задоволеними.

Нагадаємо, що Валерія Залужного було звільнено з посади головнокомандувача ЗСУ 8 лютого 2024 року указом президента Володимира Зеленського. На його місце було призначено Олександра Сирського.

9 березня Залужного визнали непридатним до військової служби, а через два місяці, 9 травня, офіційно звільнили зі служби за станом здоров’я. При цьому за ним зберігся особливий дозвіл про носіння військової форми.

Відразу після звільнення з’явилися чутки про те, що Залужного хочуть призначити послом у Велику Британію. Проте офіційний указ про призначення підписав президент лише 9 травня. Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав це потужним кроком та гарним посиленням української дипломатії

Також "Телеграф" розповідав про те, що Валерій Залужний став почесним мешканцем Києва. Разом із ним це звання отримала відома українська поетеса.