За колишнього заступника Єрмака внесли величезну заставу: у чому його підозрюють

Ексчиновнику заборонено залишати Київ

Колишній заступник глави Офісу президента Андрій Смирнов, якого підозрюють у незаконному збагаченні, вніс заставу у 10 мільйонів гривень. Зробити це зобов’язав суд.

Про це розповіла речник Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис. Її слова наводять Українська правда та Суспільне.

"29 травня суд видав довідку, що за колишнього заступника керівника Офісу президента внесено заставу в повному розмірі, визначеному ухвалою слідчого судді ВАКС", — сказала вона.

Довідково: Смирнов був заступником керівника ОПУ Андрія Єрмака з 10 вересня 2019 року по 29 березня 2024 року. Восени 2023 року журналістам вдалося встановити, що НАБУ провели обшуки у його водія, матері та брата у справі про придбання нерухомості та автомобілів його братом Ігорем за дуже заниженими цінами.

Як відомо, 22 травня НАБУ оголосила підозру Смирнову у незаконному збагаченні на 15,7 мільйона гривень, після чого у нього було проведено обшуки.

28 травня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді особистих зобов’язань та застави у 10 мільйонів гривень, які мали бути внесені не пізніше п’яти днів з моменту обрання запобіжного заходу.