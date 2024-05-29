За бывшего зама Ермака внесли огромный залог: в чем его подозревают

Экс-чиновнику запрещено покидать Киев

Бывший заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов, которого подозревают в незаконном обогащении, внес залог в 10 миллионов гривен. Сделать это его обязал суд.

Об этом рассказала спикер Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис. Ее слова приводят Украинская правда и Суспильне.

"29 мая суд выдал справку, что при бывшем заместителе руководителя Офиса президента внесен залог в полном размере, определенном определением следственного судьи ВАКС", — сказала она.

Для справки: Смирнов был заместителем руководителя ОПУ Андрея Ермака с 10 сентября 2019 года по 29 марта 2024 года. Осенью 2023 года журналистам удалось установить, что НАБУ провели обыски у его водителя, матери и брата по делу о приобретении недвижимости и автомобилей его братом Игорем по сильно заниженным ценам.

Как известно, 22 мая НАБУ объявила подозрение Смирнову в незаконном обогащении на 15,7 миллиона гривен, после чего у него были проведены обыски.

28 мая суд избрал ему меру пресечения в виде личных обязательств и залога в 10 миллионов гривен, которые должны быть внесены не позже пяти дней с момента избрания меры пресечения.