Зміцнення обороноздатності України: за якими трьома важливими напрямками йде робота

Бойові офіцери ЗСУ можуть виїжджати до західних військових академій та викладати

Західні партнери активізували зусилля щодо надання Україні більш потужної підтримки, аніж раніше. Далися взнаки як заклики Києва, так і відверто терористичні обстріли, які РФ останнім часом посилила зі своєї території.

Експерт з питань сектору оборони та безпеки Олег Старіков проаналізував для "Телеграфу" важливі напрямки, за якими йдуть дискусії, а також спрогнозував розвиток ситуації. За його словами, весь український силовий блок, а також президент, як верховний головнокомандувач, цим займаються.

"При цьому треба розуміти, що західні військові інструктори, про можливу масову появу яких на нашій території зараз активно говорять (особливо щодо французьких), самі можуть тут багато чого навчитися. Україна веде реальні бойові дії у війні нового часу. І наші воїни мають неоціненнний досвід, яким вони можуть поділитися", – зазначає експерт.

Він вважає, що українському керівництву потрібно зробити все можливе, щоб наш генералітет, бойові офіцери виїжджали до західних військових академій та читали там лекції, а молодші офіцери та сержанти проводили інструкторські заняття зі збройними силами країн НАТО.

"Друга важлива тема – дискусії щодо закриття неба над Україною та збільшення постачання нам озброєнь, бойової техніки, боєприпасів. З огляду на бюрократичні механізми НАТО швидко цього не станеться. Адже Альянс – не стільки військовий, скільки політичний союз. Багато обговорень, повільно ухвалюються рішення. І навряд чи нам щось досить швидко поставлять у необхідних нам обсягах. Але процес іде", – наголошує Олег Старіков.

Тема номер три – зниження обмежень використання західних озброєнь, можливість застосовувати їх для ударів безпосередньо по території РФ.

"Я думаю, що НАТО як блок обмеження не зніме. А окремі країни вже це роблять. На свій страх і ризик. Це чимось нагадує двосторонні домовленості про безпеку, які ми зараз укладаємо", – резюмує експерт.