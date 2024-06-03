Укрепление обороноспособности Украины: по каким трем важным направлениям идет работа

Боевые офицеры ВСУ могут выезжать в западные военные академии и преподавать

Западные партнеры активизировали усилия по оказанию Украине более мощной поддержки, чем ранее. Сказались как призывы Киева, так и откровенно террористические обстрелы, которые РФ в последнее время усилила со своей территории.

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков проанализировал для "Телеграфа" важные направления, по которым идут дискуссии, а также спрогнозировал развитие ситуации. По его словам, весь украинский силовой блок, а также президент как верховный главнокомандующий, этим занимаются.

"При этом надо понимать, что западные военные инструкторы, о возможном массовом появлении которых на нашей территории сейчас активно говорят (особенно касательно французских), сами могут здесь многому научиться. Украина ведет реальные боевые действия в войне нового времени. И у наших воинов есть бесценный опыт, которыми они могут поделиться", – отмечает эксперт.

Он считает, что украинскому руководству нужно сделать всё возможное, чтобы наш генералитет, боевые офицеры выезжали в западные военные академии и читали там лекции, а младшие офицеры и сержанты проводили инструкторские занятия с вооруженными силами стран НАТО.

"Вторая важная тема – дискуссии по закрытию неба над Украиной и увеличении поставок нам вооружений, боевой техники, боеприпасов. Учитывая бюрократические механизмы НАТО, быстро этого не случится. Ведь Альянс – не столько военный, сколько политический союз. Много обсуждений, медленно принимаются решения. И вряд ли нам что-то довольно быстро поставят в необходимых нам объемах. Но процесс идет", – подчеркивает Олег Стариков.

Тема номер три – снижение ограничений на использование западных вооружений, возможность применять их для ударов непосредственно по территории РФ.

"Я думаю, что НАТО как блок ограничения не снимет. А отдельные страны уже это делают. На свой страх и риск. Это чем-то напоминает двухсторонние договоренности о безопасности, которые мы сейчас заключаем", – резюмирует эксперт.