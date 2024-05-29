"Що ми збираємося робити...": Макрон оголосить Зеленському про важливе рішення

Зустріч лідерів відбудеться на початку літа

Президент Франції Емманюель Макрон зустрінеться зі своїм колегою Володимиром Зеленським на зустрічі в Нормандії, яка відбудеться 6 червня, де відбудеться вшанування 80-х роковин висадки союзників. Він збирається оголосити главі України про "якісь плани".

Таку заяву французький лідер зробив на пресконференції з німецьким канцлером Олафом Шольцем 28 травня у рамках поїздки до Німеччини. Про це пише AFP.

Під час спілкування з журналістами Макрон анонсував візит Володимира Зеленського до Франції наступного тижня.

"У мене буде можливість, коли президент Зеленський наступного тижня поїде до Франції на заходи з нагоди Дня висадки союзників у Нормандії, прийняти його і тоді дуже конкретно поговорити, щоб оголосити, що ми маємо намір зробити", — сказав Макрон.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем Емманюель Макрон заявив, що підтримує ідею надати Україні дозвіл бити західною зброєю на території Росії. За його словами, це не розцінюватиметься як ескалація, а стане лише відповіддю на нову тактику росіян.