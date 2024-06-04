"Об эмпатии речь не идет, о минимальном уважении тоже": вернувшуюся из плена полицейскую захейтили из-за ногтей

Почти под каждым постом о женщинах и войне появляется много комментариев с хейтом

Мариупольская полицейская Марьяна Чечелюк, вернувшаяся во время крайнего обмена пленными домой после двух лет в плену российских террористов, фактически была вынуждена опубликовать фото ногтей и синяков на ногах. Поскольку очень многие комментаторы буквально "захейтили" женщину, заявив, что она якобы не выглядит, как после двух лет плена.

Об этом написала журналистка "Радио Свобода" Ирина Матвиишин. По ее словам, комментаторы позволяли себе фразы типа "какой там плен с маникюром", да и вообще пытались вылить на Чечелюк как можно больше хейта.

"Еще раз. Девушка, которая пережила Азовсталь и 2 года издевательства и неизвестности, в первые дни дома должна объяснять, почему у нее ногти в порядке, а не стерты до крови (?). Своим же гражданам, чтобы они отстали и не лили гадость" под публикациями об его освобождении. Человек после ада открывает комментарии, а общество ему такое: "докажи, что ты была в плену!", "докажи, что ты страдала!" речь идет, о минимальном уважении тоже. Никаких свидетельств женщин, которые были в плену, никто не читал", – возмутилась она.

Более того, по словам Матвиишин, это уже настоящий паттерн поведения. Почти под каждым постом о женщинах и войне появляется много комментариев с хейтом. И далеко не всегда их распространяют именно российские боты – часто это подхватывают обычные украинцы.

"Служишь — слишком страшная или гламурная (из комментариев). Была в плену — недостаточно несчастна, играешь на камеру. Не на фронте — феминистка, иди послужи. За границей — "оксанка" — это, кстати, о девушках, которые вроде бы" предали" украинцев, потому что имеют парня-иностранца. Я не верю, что это пишу, но так… То, что у нас своих же умеют заклевать без причины, известно давно. И все же я вижу плохую тенденцию именно в отношении женщин. И это пугает ", – резюмировала она.

Напомним, Марьяна Чечелюк провела в российском плену 2 года. Пройдя через настоящий ад, девушка изменилась до неузнаваемости.

Марьяна была похищена российскими оккупантами в мае 2022 года во время выезда в Запорожье из окруженного Мариуполя, где работала следователем в Национальной полиции.

За два года заключения она пережила множество физических и моральных пыток. Ее морили голодом и избивали, угрожали побрить налысо. В разное время Марьяну содержали в Донецке, Еленовке, Таганроге, Камышине и колонии в Мариуполе.