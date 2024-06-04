Кількість стрімко зростає: скільки українок оновили свої дані через "Резерв+"

Серед людей, які оновили свої дані, військовозобов’язані, призовники та резервісти

В Україні вже десятки тисяч жінок оновили свої дані у додатку "Резерв+". Загальна кількість українців, які скористалися цим методом актуалізації інформації про себе, вже понад мільйон людей.

Про це з посиланням на речника Міноборони України Дмитра Лазуткіна повідомляє канал "Ukraine NOW". За його словами, кількість жінок, які оновили дані через "Резерв+", вже становить 190 тисяч людей. Зазначимо, що ще тиждень тому ця цифра була меншою приблизно на 40 тисяч.

Також зростає загальна кількість українців, які скористалися цим методом оновлення даних. На даний момент вона становить 1371000 осіб. Серед них військовозобов’язані, призовники та резервісти.

Для довідки: Резерв + — це додаток Міноборони. З його допомогою можна дистанційно уточнити облікові дані у територіальному центрі комплектування (ТЦК). Програма доступна для скачування з App Store (тут) та Google Play (тут). Це зручний спосіб пройти обов’язкову процедуру та побачити, яка інформація знаходиться у реєстрі "Оберіг".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що люди, які за вимогами чинного закону оновили дані у "Резерв+", під час можливої зустрічі з представниками територіального центру комплектування (ТЦК) на вулиці цілком можуть отримати повістку.