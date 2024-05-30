Лавров заговорив про переговори: яку висунув умову

РФ просто ігнорує той факт, що агресором є саме вона

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито "залишається відкритою для переговорів" щодо припинення війни проти України. Представник країни-агресора наголосив, що РФ нібито зацікавлена не в перемир’ї, а в мирі.

"Ми неодноразово говорили, зокрема на найвищому рівні, що Росія залишається відкритою для переговорів", — цитують слова Лаврова росЗМІ.

Він додав, що "необхідно ясно розуміти, що йдеться саме про мир, а не перемир’я". Також Лавров, ігноруючи той факт, що агресором є саме Росія, заявив, що противник (так він називає ЗСУ, які захищають свою країну від знищення Росією) використає перемир’я для переозброєння.

"Нема сенсу надавати противнику паузу, яку він вкотре використає для перегрупування та переозброєння", — сказав він.

Нагадаємо, днями Reuters з посиланням на чотири російські джерела написав, що російський президент Володимир Путін нібито "готовий зупинити війну" проти України. А також розпочати переговори щодо припинення вогню, які передбачатимуть збереження нинішніх ліній фронту.

Однак невдовзі прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Росія не зацікавлена у переговорах. У Кремлі все ще вважають за необхідне продовжувати намагатися досягти цілей так званої "СВО".

Також "Телеграф" повідомляв, що генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що попри заяви Путіна про готовність до переговорів, у НАТО цього не бачать. Усі дії окупаційної армії говорять про протилежне.