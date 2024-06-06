Не на кордоні з Росією: прикордонники посилюють роботу у двох регіонах України

У Держприкордонслужбі України пояснили, як саме посилюватимуть контроль

У двох регіонах України прикордонники влітку посилять охорону кордону. Це пов'язано з тим, що ухилянти можуть маскуватися під туристів.

Про це повідомив пресофіцер Чернівецького прикордонного загону Костянтин Ліснік у коментарі для "Медіа агенції АСС". Йдеться про прикордонні пункти у Чернівецькій та Івано-Франківській областях.

Загони Держприкордонслужби України особливо посилено охоронятимуть кордон у популярних туристичних районах. Тому що влітку збільшується потік відпочивальників на заході країни.

"Під наміром відвідати Говерлу чи інші туристичні місця, далі намагаються незаконно перетнути кордон. Зокрема, ділянка кордону, за яку відповідають прикордонники Чернівецького загону в Івано-Франківській області, неподалік має три залізничні станції. Це Ворохта, Татарів та Вороненка, де раніше ніколи людям не зустрічалися прикордонники", — розповів Лісник.

За його словами, сьогодні на залізничні станції у цих містах прибуває чимало пасажирських поїздів із різних регіонів України. Прикордонники перевірятимуть документи та транспорт громадян, а також підстави перебування у прикордонних районах. Якщо потрібних документів не буде, то працівники ДПСУ можуть звернутися до відповідних реєстрів.

"Наша основна мета — це виявити порушників кордону. Для людей, які не мають проблем із законом, ця перевірка триватиме одну хвилину", — додав Костянтин Лісник.

Також "Телеграф" розповідав про те, що на Закарпатті чоловіки стріляли у прикордонника та викрали його зброю. Після нападу вони втекли через кордон до Румунії.