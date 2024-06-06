Не на границе с Россией: пограничники усиливают работу в двух регионах Украины

В Госпогранслужбе Украины объяснили, как именно будут усиливать контроль

В двух регионах Украины пограничники летом усилят охрану границы. Это связано с тем, что уклонисты могут маскироваться под туристов.

Об этом сообщил пресс-офицер Черновицкого пограничного отряда Константин Лисник в комментарии для "Медиа агентству АСС". Речь идет о пограничных пунктах в Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

Отряды Госпогранслужбы Украины будут особенно усилено охранять границу в популярных туристических районах. Так как летом увеличивается поток отдыхающих на западе страны.

"Под намерением посетить Говерлу или другие туристические места, дальше пытаются незаконно пересечь границу. В частности, участок границы, за которую отвечают пограничники Черновицкого отряда в Ивано-Франковской области, неподалеку имеет три железнодорожные станции. Это Ворохта, Татаров и Вороненка, где раньше никогда людям не встречались пограничники", — рассказал Лисник.

По его словам, сегодня на железнодорожные станции в этих городах прибывает немало пассажирских поездов из разных регионов Украины. Пограничники будут проверять документы и транспорт граждан, а также основания пребывания в приграничных районах. Если нужных документов не будет, то сотрудники ГПСУ могут обратиться в соответствующие реестры.

"Наша основная цель — это выявить нарушителей границы. Для людей, которые не имеют проблем с законом, эта проверка продлится одну минуту", — добавил Константин Лисник.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что на Закарпатье мужчины стреляли в пограничника и похитили его оружие. После нападения они сбежали через границу в Румынию.