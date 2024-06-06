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Болезни кожи, с которыми не могут мобилизовать: опубликован полный список

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Денис Подставной Денис Подставной
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С такими болезнями вас исключат из воинского учета

В Украине перед вступлением в силу нового закона о мобилизации уточнили перечень болезней, с которыми военнообязанного не мобилизуют. В частности, освободить от службы гражданина могут кожные заболевания.

"Телеграф", ссылаясь на приказ Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 об утверждении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины, рассказывает о них.

Список болезней кожи и подкожной клетчатки, которые освобождают от службы

Непригодными к военной службе с исключением с воинского учета признаются лица, у которых военно-врачебная комиссия подтвердила:

  • Диффузный нейродермит (атопический дерматит) с распространенной лихенификацией кожного покрова,
  • пузырчатка обычная,
  • герпетиформный дерматит,
  • распространенный непрерывно рецидивирующий бляшечный псориаз,
  • универсальный псориаз (псориатическая эритродермия).

Больше о том, с какими еще болезнями военнообязанный не пригоден к службе, читайте в материале "Телеграфа".

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