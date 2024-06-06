Болезни кожи, с которыми не могут мобилизовать: опубликован полный список
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
С такими болезнями вас исключат из воинского учета
В Украине перед вступлением в силу нового закона о мобилизации уточнили перечень болезней, с которыми военнообязанного не мобилизуют. В частности, освободить от службы гражданина могут кожные заболевания.
"Телеграф", ссылаясь на приказ Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 об утверждении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины, рассказывает о них.
Список болезней кожи и подкожной клетчатки, которые освобождают от службы
Непригодными к военной службе с исключением с воинского учета признаются лица, у которых военно-врачебная комиссия подтвердила:
- Диффузный нейродермит (атопический дерматит) с распространенной лихенификацией кожного покрова,
- пузырчатка обычная,
- герпетиформный дерматит,
- распространенный непрерывно рецидивирующий бляшечный псориаз,
- универсальный псориаз (псориатическая эритродермия).
Больше о том, с какими еще болезнями военнообязанный не пригоден к службе, читайте в материале "Телеграфа".