Болезни кожи, с которыми не могут мобилизовать: опубликован полный список

С такими болезнями вас исключат из воинского учета

В Украине перед вступлением в силу нового закона о мобилизации уточнили перечень болезней, с которыми военнообязанного не мобилизуют. В частности, освободить от службы гражданина могут кожные заболевания.

"Телеграф", ссылаясь на приказ Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 об утверждении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины, рассказывает о них.

Список болезней кожи и подкожной клетчатки, которые освобождают от службы

Непригодными к военной службе с исключением с воинского учета признаются лица, у которых военно-врачебная комиссия подтвердила:

Диффузный нейродермит (атопический дерматит) с распространенной лихенификацией кожного покрова,

пузырчатка обычная,

герпетиформный дерматит,

распространенный непрерывно рецидивирующий бляшечный псориаз,

универсальный псориаз (псориатическая эритродермия).

Больше о том, с какими еще болезнями военнообязанный не пригоден к службе, читайте в материале "Телеграфа".