В Україні зміняться графіки відключень світла: коли не буде електроенергії 12 червня

У спеку споживання електроенергії зростає

Україні знову будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії. Зокрема вони діятимуть, у середу, 12 червня.

Про це повідомили в компанії "Укренерго". Там зазначили, що завтра світло можуть вимикати для промисловості та побутових споживачів по всій території України з 15:00 і до 23:00.

Крім того, в компанії повідомили, що причиною введення графіків відключення є зростання споживання електроенергії через спеку. Водночас в "Укренерго" наголосили, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури обмежуватись не буде.

В "Укренерго" вкотре нагадали про те, що головна причина застосування заходів обмеження – наслідки вже шести ракетних ударів ворога по українських електростанціях. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку цих атак.

Для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Але через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі. Саме тому Диспетчерський центр "Укренерго" вимушений застосовувати заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів.

Нині енергетики роблять все можливе, аби встигнути підготувати енергосистему до наступної зими. Через російські атаки вона втратила понад 8 ГВт потужностей. Виходячи з обсягів руйнувань, вимикати світло в Україні продовжать на невизначений час. Протягом наступної зими також очікуються відключення.

Як відомо, у вівторок, 12 червня, також діють графіки погодинних відключень. Світло можуть вимикати для промисловості та побутових споживачів з 14:00 і до 23:00.

Раніше "Телеграф" писав, що в "Укренерго" розповіли, чи чекати українцям тотального блекауту. Там зазначили, що триватимуть лише контрольовані відключення електроенергії.